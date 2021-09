Se billedserie Klaus Jørgensen er to dage om ugen på Elefantgården og to dage på Krydderen. - Det er hyggeligt. Jeg flækker brænde og hjælper, hvor der er brug for mig. Det er dejligt at komme ud og få rørt sig på en anden måde, fortæller han. Foto: Kim Rasmussen

Her er stedet hvor man rejser sig igen

Sorø - 11. september 2021

17 kroner i timen i såkaldt arbejdsdusør, som lægges oveni i førtidspensionen. Det er lønnen for de 14 borgere, der i dag er i beskæftigelse på Elefantgården i Sønderskoven. Men i de grønne omgivelser, der ligger op ad banen, handler det om meget mere end løn.

- Det, borgerne får ud af at komme her, er noget fornuftigt, konstruktivt indhold i hverdagen, socialt samvær, som vi vægter rigtig højt, og god og næringsrig kost, fortæller Thue Brandbyge, der er teamleder for den beskyttede beskæftigelse i Sorø Kommune.

Han har været med, siden Elefantgården voksede ud af Krydderen for 20 år siden.

Dengang, hvor borgere og de tre værkstedsassistenter på pladsen havde en gammel campingvogn at søge ly i - indtil bunden gik ud - og der i stedet kom en pavillon, en udstyrscontainer og siden et køkken til.

De holder ved - Jeg er rigtig, rigtig glad for, at Elefantgården har fået lov at eksistere gennem perioden. Det ville smerte mig, hvis den skulle lukke. Det er et hjertebarn for mig, fastslår Thue Brandbyge og fortsætter:

- Heldigvis er vi reddet rigtig mange gange af forudseende politikere.

Som et af to beskyttede beskæftigelsestilbud udfylder Elefantgården, der "laver alt mellem himmel og jord i træ", en vigtig rolle under Handicap & Psykiatri i Sorø Kommune. Både som permanent og meningsfuld beskæftigelse for gruppen af førtidspensionister, der arbejder som skovmedhjælpere på stedet, og for dem, der kommer i arbejdsprøvning i forløb på 13 uger.

- Hvis de bliver, så ender de med at blive rigtig længe, konstaterer Thue Brandbyge.

- De kan spejle sig i alle de projekter, vi har lavet gennem årene og med stolthed sige: Det har jeg været med til at lave. Og når de er med ude hos kunder og sætte noget op, så høster de alle kæmpe anerkendelse.

En del af et fællesskab - Det højner folks selvværd at være en del af noget større og noget fælles. Sådan har vi det nok egentlig alle sammen. Om det så er beskyttet eller ordinær beskæftigelse, så er der ingen forskel på mekanismerne, vurderer Thue Brandbyge og tilføjer:

- Men jeg vil sige, at jeg oplever, at folk i beskyttet beskæftigelse er mere omstillingsparate end folk i ordinær beskæftigelse.

En af de borgere, der arbejder som skovmedhjælper på Elefantgården, er Henrik Nielsen.

- Jeg har haft mange nederlag, og jeg blev mobbet i skolen, fortæller Henrik Nielsen, 36 år, om baggrunden for, at han i sin tid fik tilkendt førtidspension og kom til Elefantgården.

- Nu fik jeg min chance for at starte på en frisk, og min karriere startede. Her får man lov til at arbejde i det tempo, man kan, forklarer han og fortæller om betydningen af at møde op et sted, hvor chefer og kolleger er glade for, at man er der.

Alle rummer hinanden Ifølge værkstedsassistent Stefan Løvenstein, der er socialpædagog, er Elefantgården en rar arbejdsplads med højt til loftet.

- Borgerne er meget tolerante, og de er så rummelige overfor hinanden. Der er ikke de store konflikter, lyder det anerkendende.

Henrik Nielsen arbejder i Elefantgårdens køkken og hjælper til med brændet.

- Det er livskvalitet for mig. Det kan kun anbefales. Man får lov at have det godt her. Det er hyggeligt at være her, og det er meget, meget sjældent, jeg er fraværende, fastslår Henrik Nielsen, der netop har fejret sit 15-års jubilæum på Elefantgården.

Han husker ikke længere, hvad han tænkte på sin første dag i sommeren 2006.

- Bare det at have et fast arbejde - det gik jeg mest op i, forklarer han og tilføjer det allervigtigste:

- Jeg har rejst mig igen.