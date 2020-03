Lone Lisborg står i spidsen for Frivilligcenter Sorø.Foto: Thomas Olsen

Her er et overblik over hjælpe-sider

Sorø - 29. marts 2020

På hjemmesiden www.frivilligcenter-soroe.dk kan man finde en oversigt over frivillige tilbud i forbindelse med corona-epidemien.

Her kan man både tilbyde sin hjælp og bede om hjælp.

Det er Frivilligcenter Sorø, som har etableret det samlede overblik på siden.

- Der findes rigtig gode tilbud fra de frivillige foreninger, som kan hjælpe folk med at komme godt igennem denne vanskelige tid. Det er meget positivt, at mange patientforeninger og andre foreninger har valgt at fortsætte eller endda udvide deres tilbud om hjælp og støtte i disse uger, siger leder af Sorø Sundhedscenter Mia Linda Møller.

Hvis du selv tilbyder en hjælpeaktivitet, kan du henvende dig til Frivilligcentret, som kan synliggøre dit tilbud på hjemmesiden.