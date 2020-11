Her er åbent selv om der er lukket

Acacia Blomster på Alléen i Sorø tilbyder nu kunderne mulighed for at handle - uden at man behøver at komme ind i butikken. En ny blomsterautomat udenfor butikken holder nemlig åbent - også når der er lukket i butikken.

- Vi har lyttet til vores kunder, hvoraf flere har udtrykt ønske om muligheden for at købe blomster uden for Acacia Blomsters åbningstid. Grundet frygten for corona er der også kunder, der helst ikke ønsker fysisk at gå ind i butikkerne, så på denne måde tilgodeser vi alle bedst muligt, siger Lone Rasmussen, indehaver af Acacia Blomster i Sorø.