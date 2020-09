Der er afsat 80 millioner kroner til renovering af Holbergskolen og indpasning af børnehuset Troldehaven. Foto: Martin Pedersen

Her er 12 væsentlige punkter fra budgetaftalen

Sorø - 19. september 2020

n Aftalen supplerer de nationale bevillinger og styrker normeringen i kommunens daginstitutioner med næsten 12 mio. kr. over de næste fire år. Normeringen forbedres allerede fra 2021, og fra 2023 indfører Sorø Kommune minimumsnormering. Sommerferielukkeugerne i daginstitutioner, dagpleje og SFO afskaffes.

n Parterne prioriterer - udover den nationale bevilling til flere lærere i folkeskolen - fra næste skoleår flere midler til holddeling og tolærerordninger, således at alle kommunens skoler fra skoleåret 2021/22 arbejder med udgangspunkt i Folkeskolelovens §16b om kortere skoledage og to-voksenordning. I alt afsættes over 4 mio. kr. over de næste fire år.

n Holbergskolen i Dianalund moderniseres, lige som der etableres ny daginstitution (Troldehaven) i bygninger på Holbergskolen. Frem til og med 2024 afsætter parterne omkring 80 mio. kr. til en etapevis gennemførelse af daginstitutions- og skoleprojektet. Også Pedersborg Skole får et løft. Fra 2021 afsættes der over to år næsten 19 mio. kr. til vedligeholdelse samt nye køkkener i både skole og SFO.

n Over en to-årig periode afsættes 300.000 kr. til samværsprojekter på plejehjemmene. Parterne afsætter endvidere 820.000 kr. årligt til et permanent løft af nattevagtsdækningen på kommunens tre små plejecentre, Lynge Plejeboliger, Slaglille Plejeboliger og Egecentret.

n Parterne bag budgetaftaftalen har afsat 1,5 mio. kr. årligt til at styrke udviklingen af kultur- og idrætsaktiviteter, herunder Sorø-ordningen.

n I dette års budgetaftale afsættes fire mio. kr. over tre år til en kunstgræspulje, således at der kan etableres og vedligeholdes yderligere seks kunstgræsbaner i Ruds Vedby, Stenlille og Slaglille-Bjernede. Der afsættes to mio. kr. til et multifunktionelt gymnastiktræningscenter i Pedersborg-hallen. Aftalen sikrer 10 mio. kr. som en grundkapital hen i mod opførelse af en ekstra træningshal i Dianalund.

n Det historiske museum, Sorø Museum, støttes med 300.000 kr. til etablering af en autentisk Chr. IV krostue fra 1630'erne samt etablering af handicapvenlig museumsgård.

n »Energi- og miljøpuljen« fordobles til fem mio. kr. årligt. Puljen anvendes til at energirenovere kommunale ejendomme. Der afsættes også ekstra fire frem mod 2024 stigende til fem mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme, og så er der 275.000 kr. til udarbejdelse af en klimaplan samt 550.000 kr. til at lave en helhedsplan for Sorø by.

n Sorø Kommune reducerer indkomstskatten fra 26,4 pct. til 26,3 pct. Reduktionen er varigt finansieret af staten. Beløbet svarer til fem mio. kr. i kommunekassen - en gennemsnitsindtægt mærker nedsættelsen med cirka 200 kr. om året.

n På spildevandsområdet: Der er afsat 1/2 årsværk under Natur og Miljø til arbejdet med kloakseparation og spildevand.

n I årets budgetaftale afsættes yderligere fire mio. kr. i 2021 til at udbedre det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på vedligeholdelsen af kommunale bygninger.

n For at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter afsætter parterne 1 mio. kr. i 2021 stigende til 4 mio. kr. i 2024 til en pulje for forbedring og udvikling af cykelstier/trafiksikkerhed.