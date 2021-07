Se billedserie Pianist-parret Ida Nystad og Magnus Wenzel Most gentager sidste års succes med Løvehave Koncerter. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Helt tæt på musikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helt tæt på musikerne

Sorø - 12. juli 2021 kl. 15:02 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Det 450 kilo tunge nyindkøbte »Schimmel« koncertflygel fra 2008 står som en dekorativ skulptur i stuen på Løvehavehus i Alsted ved Sorø. Her breder det sig over imponerende 230 centimeter - kun 44 centimeter kortere end flyglerne i de allerstørste koncertsale.

Pianistparret Ida Nystad og Magnus Wenzel Most har optimale muligheder for at udleve deres passion - og deres levebrød - med musikken. Men det giver også gode muligheder for endnu en gang at holde Løvehave Koncerter med fine gæster.

- Det er anden gang, vi indbyder til Løvehave Koncerter, og det føles en smule anderledes i år, da vi har et større overblik over de forskellige arbejdsopgaver, der skal til, for at byde både musikere og publikum velkommen og skabe et godt »rum« for musikken og oplevelsen. Vi tager os jo af alt fra A til Z, siger Magnus Wenzel Most.

Hans kæreste, Ida Nystad, tilføjer:

- Vi har været så heldige, at vi endnu en gang har modtaget fondsstøtte, og det har givet os mulighed for at sammensætte et lidt anderledes program, som er fordelt på fem koncerter. Vi er dog stadig helt benovede over, at nogle af verdens dygtigste klassiske musikere skal spille her - i vores stue, siger Ida Nystad begejstret.

Musikerne spiller indenfor, hvor der også vil være plads til godt 30 publikummer.

Dette antal vil kunne justeres - alt efter gældende coronaregler. Der bliver også gjort klar til samme antal pladser i haven, så alle har mulighed for både at se og høre.

1. august er en åbningskoncert med »The Ardeal Project«, hvor fire klassisk uddannede strygere og en rytmisk uddannet pianist/akkordeonist, kaster sig over forskellige musikgenrer.

8. august spiller islandske »Duo Edda« musik af blandt andet Bartok og Händel.

15. august er der violinsonater af Beethoven med Daniel Stabrawa, violinist og 1. koncertmester i Berliner Philharmonikerne, sammen med pianist og klaverprofessor fra Krakow, Miroslaw Herbowski.

22. august vil der være klaverkoncert med Ida Nystad og Magnus Wenzel Most, indtil der sluttes af med en afslutningskoncert den 29. august.

- Til afslutningskoncerten vil man kunne opleve sopransanger Clara Thomsen, klarinettist John Kruse, cellist Jacob Shaw samt Ida og mig selv bag flygelet. Her vil man kunne opleve værker af både Poulenc, Schubert, Sibelius og Brahms, fortæller Magnus Wenzel Most.

- Musik skal opleves »live«, og til Løvehave Koncerterne er man fysisk helt tæt på musikerne. Det giver en speciel og meget intens oplevelse - både som musiker og som publikum. Det er også ret unikt, at man kan få sig en sludder med musikerne i haven bagefter koncerten, siger Ida Nystad.

Tilbagemeldingerne fra sidste års koncerter har været overvældende, så derfor er pianist-parret ikke bange for at gentage succesen.

- Det eneste, vi desværre ikke kunne skærme os for sidste år, var et lille cirkulerende motorfly som tilsyneladende nød udsigten over Løvehavehus under én af koncerterne. Det var lidt svært at bede vedkommende om at komme tilbage halvanden time senere, siger Magnus Wenzel Most grinende.

Man er velkommen til at komme et par timer før koncerten, hvor man kan nyde haven og eventuelt en medbragt madkurv. Ellers vil der være salg af både vin, vand, øl, kaffe og kage.

Billetter kan købes på hjemmesiden www.løvehave.dk samt på Sorø Bykontor.

Løvehave Koncerter afvikles på Alstedvej 1 i Alsted.