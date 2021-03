Heller ingen klassisk køredag i år

Sorø Museum meddeler på deres Facebook-siden, at arrangementet »Klassisk Køredag« bliver aflyst igen i år.

»Den optimisme, vi var mange, der havde ved nytårstid om at kunne afholde arrangementer i løbet af sommeren, er desværre aftaget så meget, at det er besluttet at Klassisk Køredag ikke bliver gennemført i 2021«, skriver museet.