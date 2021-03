Se billedserie C2 Reklame har designet denne grønne trøje til den trivselsdagen i Sorø Kommune. 3-tallet er med, fordi »Trivsel og Sundhed« er FN verdensmål nummer 3. Foto: C2 Reklame

Hele Sorø Kommune mødes til en trivselsdag

Sorø Erhvervsudviklingsråd spiller ud med en kommunal trivselsdag onsdag den 19. maj.

Sorø - 27. marts 2021 kl. 05:48 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

I et stykke tid har Sorø Erhvervsudviklingsråd gået med idéen om, at Sorø Kommune skal kendes på god trivsel. Nu sætter rådet så handling bag ordene, og det første tiltag i den plan sættes i søen onsdag den 19. maj, hvor det er tanken, at hele kommunen - virksomheder, skoler og institutioner for børn unge og ældre, rådhus og borgerne i kommunen - skal gå sammen om en fælles trivselsdag. Så allerede nu kan man godt sætte x i kalenderen.

Med trivselsdagen understøtter Sorø Erhvervsudviklingsråd også den trivselsuge, der i uge 20 er planlagt for de ansatte i Sorø Kommune. Meningen er, at de ansatte i den uge kan have trivselsfremmende aktiviteter, når det passer ind i ugeplanen.

Mere end et kvarter - Vi håber, at der rundt om tages mange initiativer den dag, siger næstformand i Sorø Erhvervsudviklingsråd, Malene Frandsen.

- For at alle skal kunne være med om en fælles aktivitet, har vi valgt, at vores fælles event ligger i tidsrummet fra klokken 12.00 til 12.15, men der er som nævnt mulighed for, at man rundt om kan tage egne initiativer.

- Vi sørger for, at der bliver udarbejdet et program med små, nemme øvelser, som alle kan udføre, forstætter erhvervschef Laila Bregner Carlsen.

- Men man kan også lave sit eget program. Det vigtigste er, at alle deltager, og at vi får sat fokus på trivsel.

Stafet og samtale Der arbejdes også med flere andre indslag. Eksempelvis er erhvervs-stafet fra syd til nord i støbeskeen, så hele kommunens erhvervsliv også på den måde involveres, og så er der også en gruppe, der kommer med forslag til, hvordan den mentale trivsel kan rykke frem på agendaen.

Sorø Erhvervsudviklingsråd har som eksempel udarbejdet en »samtalestarter om trivsel«. Den kan eksempelvis benyttes af to eller flere - og eksempelvis kunne sådan en snak foregår på en frisk gå-tur.

Der er i alt 50 spørgsmål, så man løber ikke lige tør for »samtalestartere«. Det er spørgsmål i stil med »Hvornår har du sidst haft smil på læben, fordi noget, du gjorde, lykkedes?«, »Hvad kan få arbejdsglæden i top hos dig?«, »Hvad er dine vigtigste kilder til trivsel og arbejdsglæde på jobbet?« og »Hvilke positive forventninger har du til dine kolleger?«.

Verdensmål nummer 3 - Forskning viser, at bevidsthed om det, man værdsætter, er glad for og stolt af, har stor effekt på både vores fysiske og mentale velvære samt på vores relationer, siger Malene Frandsen.

- Det betyder, at vi fremmer vores helbred og oplever større glæde, når vi fokuserer på og udtrykker det, der er vigtigt for os. Det giver os lys i øjnene, og det, vi er taknemmelige for.

- I hverdagens trummerum får vi tit blik for det, der ikke fungerer, og for lidt blik for, hvad der går godt, og hvad vi lykkes med på trods travlhed, foranderlighed og høj kompleksitet, føjer Laila Bregner Carlsen til.

- Det vil vi gøre, hvad vi kan, for at være med til at ændre på, og vil også være med til at give både virksomheder, institutioner og borgere værktøj til at skabe den bedst mulige trivsel. Og det falder fint i tråd med, at Sorø Kommunes Vision 2022 tager udgangspunkt i FNs verdensmål. Verdensmål nummer 3 er netop »Sundhed og Trivsel«.

Trøje og konkurrence For at styrke fællesskabet har Sorø Erhvervsudviklingsråd indgået aftale med C2 Reklame om produktion af en grøn t-shirt. Der vil senere komme oplysninger om prisen på t-shirten, hvordan man bestiller den, og hvor den kan afhentes.

Endelig ligger det også nu fast, at der holdes en foto-konkurrence i forbindelse med trivselsdagen. Deltagerne opfordres nemlig til at tage billeder af deres aktiviteter. Billederne mailes til Sorø Avis, der udvælger et antal billeder til at deltage i en afstemning, hvor der er præmie(r) til vinderne. Men også det kommer der mere præcise oplysninger om senere.