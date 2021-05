De seneste fem gange er møderne i kommunalbestyrelsen blevet afviklet virtuelt. Billedet her er fra et tidligere møde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Heftig debat førte ikke til politisk forsoning

Sorø - 07. maj 2021 kl. 06:09 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

De folkevalgte politikere i kommunalbestyrelsen i Sorø er stadig splittede. På opfordring fra mindretallet blev rammerne for det politiske arbejde heftigt debatteret på kommunalbestyrelsens seneste møde. Og havde man forinden haft et håb om forsoning blandt lokalpolitikerne, må man nok sætte håbet på standby.

For efterhånden som debatten udviklede sig, blev banen atter kridtet op, og politikerne talte sig snarere længere væk fra hinanden.

Op til politikerne Debatten udspringer af en episode på kommunalbestyrelsesmødet i marts, hvor Enhedslistens Bo Mouritzen havde bedt om at få to såkaldte initiativrets-sager med på dagsordenen. Politikerne kan bruge deres initiativret til at få en sag eller et konkret forslag med på kommunalbestyrelsens dagsorden, og så er det op til den samlede kommunalbestyrelse at afgøre, hvad der skal ske med forslaget.

På mødet i marts blokerede borgmester Gert Jørgensen (K) for, at de andre politikere fik mulighed for at sige, hvad de syntes, der skulle ske med Bo Mouritzens to forslag. De enkelte politikere er ellers sikret en taleret og skal have mulighed for at komme til orde mindst én gang, inden der træffes en beslutning.

Men det skete ikke, og borgmesteren har efterfølgende indrømmet og beklaget fejlen.

På den baggrund havde Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Frigængerne og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen bedt om, at håndteringen af initiativrets-sager skulle drøftes.

Trak fronterne op Selvom flere politikere ytrede håb om en forbedring af det politiske samarbejde, blev fronterne også trukket op.

- Når vi har den her drøftelse, så kalder den også på en refleksion over, hvad den gode tone er. Hvem bærer ansvaret for en god tone? Hvad kan man tillade sig at sige? Hvordan siger man det og skal man selv bidrage til et sundt politisk klima ved at have en god tone? Når I skriver et brev og går i pressen, hvor I opfordrer til en bedre tone og ledsager den med en så skarp kritik af flertallet og i særdeleshed også af borgmesteren, så er I altså med til selv at skabe et dårligt udgangspunkt for en god dialog, sagde den konservative gruppeformand Bo Christensen.

Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti var på linje med Bo Christensen.

- Jeg synes, der er et fornuftigt klima. Jeg siger »fornuftigt«, for jeg vil ikke sige »godt«. Hvis man skal fordre et godt samarbejde, så skal dialogen nok ikke foregå på de sociale medier eller i avisen via læserbreve. Så længe man ikke respekterer hinanden som mennesker og tager dialogen direkte, så tror jeg, det er svært at få andet end et godt eller tilfredsstillende arbejdsklima i kommunalpolitik, sagde han.

- Vi skal også passe på, at vi ikke låser den politiske debat ude ved at kalde alting sagsbehandling. Jeg synes, vi har godt af at høre hinandens synspunkter, sagde Linda Nielsen fra Socialistisk Folkeparti.

Alle til orde Især Venstres Jens Nygaard stod for at bibringe et håb om forsoning til debatten.

- Vi er fuldstændig enige om, at alle skal have mulighed for at komme til orde i kommunalbestyrelsen. Jeg synes, vi har et godt samarbejde, og det skal vi holde fast ved og fortsætte med. Jeg synes, vi skal give håndslag på, at vi fremadrettet lytter til hinanden og har respekt for hinanden, sagde han.