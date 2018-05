Se billedserie Connie Hedegaard fortalte i ord og billeder, hvad der går galt med klima og livsbetingelser, hvis ikke menneskeheden begynder at sadle om og bruge ressourcerne mere fornuftigt. Foto: Anders Ole Olsen

Hedegaard: Sorø-beslutning kan give afgørende konkurrence-fordel

Sorø - 09. maj 2018 Af Lene Berthelsen

Sorø Byråds beslutning om i sin vision- og planstrategi at tage udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål kan gå hen og blive en afgørende fordel for kommunen.

Det mener tidligere minister og klimakommissær i EU, Connie Hedegaard, der tirsdag aften foran godt 100 fremmødte holdt et oplæg i forbindelse med et borgermøde om netop kommunens vision. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

De 17 verdensmål går kort sagt ud på at tilstræbe bæredygtighed og fornuftig brug af ressourcer, så der er nok til alle de 10 milliarder mennesker, der inden mange år forventes at bebo kloden. Og så klimaet ikke bliver ødelagt af forkert brug af ressourcerne.

Et modigt valg for en kommune at tage udgangspunkt i dem, påpegede Connie Hedegaard:

- Der er jo så mange temaer, en kommune kunne kaste sig over, så hvorfor lige verdensmålene, spurgte Connie Hedegaard og svarede selv:

- Fordi det er afgørende for livsbetingelserne for næste generation.

Samtidig med at kommunen bidrager til en bedre verden, er der også fordele for kommunen selv i at brande sig som miljø- og klimabevidst i en tid, hvor emnet optager stadig flere, tilføjede Connie Hedegaard:

- Hvis man gør det rigtigt, hvis man gør det smart, så kan man få jobs ud af det, få penge ud af det og tiltrække borgere. Jeg tror, at det bliver et vigtigt konkurrence-parameter for kommunerne. Hvem klarer omstillingen bedst, hvem er mest kreativ og bedst til at tænke på tværs af siloerne/forvaltningerne, sagde Connie Hedegaard.

