Hastighedskontrol: Fem klip i kort

Fredag var der hastighedskontrol på Sorøvej i Dianalund. Her er hastighedsbegrænsningen på 80 kilometer i timen. 470 bilister blev målt, og af dem kørte ni så hurtigt, at de får en bøde. Tre af dem modtager også et klip. Højest hastighed blev målt til 117 kilometer i timen.