Hash og tyveri: 24-årig fik beslaglagt bilen

Den slingrede fra side til side og kørte skiftevis i høj og lav fart. Politiet fik standset bilen ved Tuelsø rasteplads, og her viste det sig, at føreren - som var en 24-årig mand fra Slagelse - virkede påvirket af euforiserende stoffer.

Da fører og bil blev kontrolleret nærmere, fandt politiet desuden ud af, at den 24-årige havde et kørselsforbud, og at bilen ikke var indregistreret korrekt. Den manglede en nummerplade bagpå, og den nummerplade der var tilbage, burde rettelig have siddet på en anden bil. Den var blevet stjålet for et par uger siden.