Har Veras vinterven mon fået ny kæreste?

Et livslangt og lidt flosset forhold til Vera har i årevis været Sorø-trubaduren Peter Vesths skæbne, men nu har sangeren og sangskriveren fra Vestervej i Sorø tilsyneladende kastet sin kærlighed på en anden kvinde: Amerikanske Jess Leary. De to har netop udsendt det engelsksprogede album »Wintersongs« med 21 sange, der alle har vinteren som tema.

Både melodier og tekster har de to for de flestes vedkommende skrevet sammen, og numrene er indspillet i Nashville i USA, hvor Peter Vesth efterhånden er blevet en del af miljøet i Music City, som Nashville kaldes i USA.

Her er Jess Leary et stort navn både som solist og singersongwriter med blandt andet et nummer 1-hit som "My Vida Loca - My Crazy Life".