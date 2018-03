Hans Kirk smed sine støvler i Sorø Sø

Se billedserie Et sted derude på bunden af Sorø Sø ligger måske endnu resterne af Hans Kirks støvler. Sorø Akademi var ifølge Hans Kirk et sadistisk sted. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Sorø - 17. marts 2018 kl. 17:52 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste kender forfatteren Hans Kirk fra romanen »Fiskerne«, der blev omsat til tv-serie i 1970'erne.

Men Hans Kirk har skrevet adskillige andre socialrealistiske romaner og også erindrings-novellesamlingen »Skyggespil«

I »Skyggespil«, der blev udgivet i 1953, indgik Sorø i flere fortællinger.

Og Sorø er også med i den helt nye novellesamling »Erindringsfortællinger«, der udkommer 22. marts på forlaget Hovedland. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

For Hans Kirk, der var fra Himmerland, blev af sine forældre som dreng sendt til Sorø Akademi for at få sin skolegang og sluttelig sin studentereksamen her.

En tid, som Hans Kirk i sine noveller ikke just husker med stor kærlighed, og det fremgår da også af fortællingen »Støvlerne« i det nye værk.

Handlingen udspiller sig, da Hans Kirk var blot 13 år - altså omkring år 1911. Ganske kort fortalt udstyrer Hans Kirks mor ham med et par af sine egne støvler, og drengen kæmper hårdt for at undgå, at de andre drenge skal opdage, at han går rundt i damestøvler.

Da støvlerne er blevet tilstrækkeligt tyndslidte, ror Hans Kirk ud midt på Sorø Sø og lader støvlerne synke mod søbunden. Der ligger de - eller resterne af dem - formentlig endnu.

Men fortællingen rummer også mange beskrivelser af - ikke mindst - tyranniet på akademiet samt den jyske drengs opfattelse af byen.

»Jeg længtes i de år tilbage til Jylland, hadede skolen, ja hadede også den sødladne og sumpede Sorøegn«.

»Vi stod på Sorø Station, som den dag i dag er den mest sørgmodige i Danmark«.

Og om akademiets lærere: »Nogle af dem var jo ganske vist mere eller mindre halvgale eller håbløst stupide«.

Men værst af alt var de såkaldte traditioner på akademiet. Traditioner, der dengang - og meget langt op i det 19. århundrede i øvrigt - lod de ældste elever tyrannisere og prygle de små. Tæv med våde håndklæder, der var bundet knude på. Placering på en glohed kakkelovn, hvor man skulle danse.

Alt sammen noget, der af skolen blev tolereret som værdifulde traditioner, skriver Hans Kirk.

»Det er ikke noget under, at spildet på denne skole var stort, og jeg har undertiden undret mig over, at der af så mange fra naturens hånd velbegavede drenge virkelig kunne blive så lidt«, som Hans Kirk formulerer det.

De 14 velskrevne noveller af Hans Kirk er udvalgt af dr.phil Morten Thing, der også har skrevet forord til dem. Bogen er på 144 sider, med originale illustrationer og koster 229,95 kr.