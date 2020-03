Handicap- og psykiatriområdet kører med reduceret drift

Personalet har dog både Aktivitetshusets og Netværkets telefoner åbne, så borgere, som bliver ængstelige eller bare har brug for at tale med nogen, kan ringe og få en snak. Borgerne kan også komme i kontakt med Center for Handicap og Psykiatri via Facebook, som opdateres løbende.

Fællesaktiviteter er aflyst, og man kører ikke ud af huset, med mindre det er vitalt. Der er lukket for besøgende. Personalet forsøger at give borgerne både tryghed og omsorg på afstand.

Sorø Kommune er desuden i kontakt med private bo- og aktivitetstilbud for at sikre, at man også her er opmærksom på de aktuelle ændringer og tager de fornødne forholdsregler i forhold til at passe på beboere og brugere.