Handelsstanden har brug for frivillige hænder

Sorø - 28. september 2021 kl. 15:54 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Sorø Handel og Service arbejder målrettet mod at gøre Sorø til »Vestsjællands hyggeligste købstad«, og i den forbindelse er der brug for praktisk hjælp.

Derfor søger foreningen nu folk, der »har hænderne skruet ordentligt på«, er håndværksuddannet, arbejdsom pensionist - eller bare har lyst til at hjælpe handelsstandsforeningen med et par frivillige timer. Der er hårdt brug for hjælp.

Sorøs Frivillige Hænder

- Vi har så mange fede arrangementer i løbet af året, men vi har svært ved at løfte det hele selv, da vi jo ofte er bundet af vores butikker - og heller ikke er håndværksfag-uddannede. Derfor har Sorø Handel og Service oprettet en gruppe på Facebook med navnet »Sorøs Frivillige Hænder«, og her kan man byde ind på de opgaver, man har lyst og tid til. Hvis ikke man er på Facebook, så kan man bare komme ind i INbetween og tale med mig, man er også velkommen til at sende mig en mail på: katrine@inbetween.dk, siger formand for Sorø Handel og Service, Katrine Rogert Skovsgaard. Hun fortsætter:

- Vi forlanger ikke meget af de frivillige. Et par timer et par gange i løbet af året vil hjælpe os kolossalt, og vi skal nok sørge for både mad og drikke til arrangementerne som »tak for hjælpen«, siger hun.

Første store projekt

Sorø Juleby - som man kender det fra 2019, bliver ikke til noget i år, da træhusene skal restaureres på grund af for dårlig opbevaring og den efterfølgende transport under de vilkår, de blev afhentet i.

- Et af de første projekter for »Sorøs Frivillige Hænder« bliver derfor at renovere julehusene, og når de kan meldes »klar«, vil der være brug for hjælp til opstilling og nedtagning af dem. Vi sørger naturligvis for transport til og fra vores nye opbevaringssted, siger formanden.

Men der er også brug for hjælp til oppyntning i byen ved forskellige arrangementer, man kan holde opsyn eller stå i SOHS' tombola. Der er et væld af opgaver, man kan byde ind på, og Katrine Rogert Skovsgaard slår fast, at man ikke er forpligtet til at deltage. Man kan melde til og fra på de opgaver, man har lyst til.