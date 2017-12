Se billedserie Fagbevægelsen i Danmark har været med til at integrere Dennis Gartig i Danmark, da han kom fra Berlin og slog sig ned i Bjernede. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Han sov da han fik valgresultatet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Han sov da han fik valgresultatet

Sorø - 19. december 2017 kl. 15:15 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

32-årige Dennis Gartig, der for 10 år siden skiftede adresse fra Berlin til Bjernede, havde slet ikke regnet med at blive valgt ind i Sorø Byråd.

Socialdemokratiets Dennis Gartig, knoklede i kommunalvalgets sidste uger nærmest dag og nat for at profilere sig og gøre sig synlig og kendt. Alligevel kom det bag på ham, at han blev valgt.

- Jeg var ude og sætte mit kryds i Pedersborg efter arbejde, og så kørte jeg til rådhuset ved 19-tiden. Ved midnatstid kørte jeg hjem i seng, fordi jeg tænkte »Det løb er kørt for mig«, griner Dennis Gartig, der præcis klokken 01.45 blev vækket af sin telefon. Det var en venlig sjæl, der informerede ham om, at han var blevet valgt ind i Sorø Byråd.

- Ja, så kunne jeg jo ikke sove mere. Jeg hoppede rundt i stuen i begejstring, fortæller Dennis Gartig.

Han fik stort set ikke sovet mere den nat og mødte træt og udmattet op på sit arbejde som tømrer hos EBK Huse i Slagelse næste morgen.

- Jeg lignede en zombie, men jeg var rigtig glad.

Det er Dennis Gartig stadig.

Han skal nu i gang med at lære alt fra bunden - også den socialdemokratiske politik, som han kun har været en del af i halvandet år.

Han meldte sig ind i partiet som intro-medlem og deltog aktivt i mange lokale og regionale møder med Socialdemokratiet.

I 2016 var der en partifælle, som opfordrede ham til at stille op til byrådet, og Dennis Gartig sagde »Ja, hvorfor ikke?«.

Dennis Gartig er født og opvokset i Berlin, hvor hans forældre stadig bor.

Når han har været i Danmark i 10 år skyldes det, at jobsituationen omkring 2007 var håbløs i Tyskland. Dennis Gartig sendte hundredevis af ansøgninger af sted, men var aldrig heldig at få et fast arbejde.

- I 2007 var der en af mine gode kontakter i Danmark, der sagde »Kom til Danmark og arbejd«. Så jeg pakkede min lille bil og kørte til Danmark, fortæller Dennis Gartig, der vitterlig kun medbragte de allermest nødvendige ting, som kunne være i bilen.

Det betød, at han flyttede ind i et lejet bolig i Bjernede uden hverken en seng eller en sofa. Så trådte lokalsamfundet i den lille by heldigvis til.

- Rygtet spredte sig, og der kom den ene efter den anden med møbler og udstyr til mig. Det var helt fantastisk. Mennesker, der bor på landet, er meget hjælpsomme, konstaterer Dennis Gartig. Han har boet samme sted lige siden.

Egentlig var det engagement i den danske fagbevægelse, der fik interessen for generelle samfundsforhold til at blomstre hos Dennis Gartig.

Han blev efter sin ankomst til Danmark aktiv i 3F, og med et stort frivilligt arbejde for blandt andet 3F's Ungdomsbyggegruppe og 3F's ungdomsafdeling på Vestsjælland var grunden lagt til et større politisk engagement.

Det blev til Sorø Byråd for S, hvor han blandt andet vil have fokus på social dumping. Hvilket Dennis Gartig får gode muligheder for, idet han er medlem af arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget fra 2018.

Og han har ikke tænkt sig at holde sig tilbage i forhold til at lufte sine meninger.

- Hvis du ikke siger noget, så samtykker du. Så selvfølgelig vil jeg ytre mig. Det forventer i hvert fald de 42 mennesker, der har stemt personligt på mig, siger Dennis Gartig, der har flere politiske forbilleder. Et af dem er Mattias Tesfaye, der er medlem af Folketinget for S. Han er uddannet murer.

- Der er for mange akademikere i politik, mener tømreren fra Berlin og Bjernede.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.