Han går efter at sætte modparten »skakmat«

Det er nok de færreste, der allerede som seks-årig ved, hvilket erhverv man som voksen ønsker at kaste sig over. Men for 33-årige Mikael Skou Skjoldager var det hverken brandmand, politibetjent eller faldskærmsudspringer. Han ville være advokat!

Advokat Mikael Skou Skjoldager vidste allerede fra en tidlig alder, at han ville være advokat. For ham er advokathvervet en daglig vekslen mellem jura, bevisførelse, klientmøder, spændende sager og lange dage i retten. Og han elsker det!

