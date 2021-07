Helge Torm fylder 75 år den 24. juli. Foto: Anders Ole Olsen

Han elsker at blande sig

Sorø - 24. juli 2021

Helge Torm er fortsat drevet af lysten til at give alle de gode, lokale historier videre til os andre. Den 24. juli fylder han 75 år.

Hvis man siger »Helge Torm«, hænger det uløseligt sammen med historie og kultur.

Hans store interesse er gammel bygningskultur, og hans elsker at formidle sin viden om emnet.

Således er Helge Torm en erfaren og anerkendt lokalhistorisk byguide i Sorø, lige som han kan lide at skrive bøger og artikler om historiske og lokalhistoriske emner.

Han holder også foredrag. Han var aktiv i Folkeuniversitet i Sorø, men foreningen er nu under afvikling.

Helge Torm har beskæftiget sig med Sorøs historie i mere end 40 år.

Han har været med så længe, at han med rette kunne sige til sig selv, at det er okay ikke længere at have en mening om udviklingen i bymidten.

Han har gjort, hvad han kunne for sin sag.

Han siger da også nogle gange til sig selv, at han skal lade være med at blive trist over politiske beslutninger, som - ifølge Helge Torm - ikke gør noget godt for arkitekturen i Sorø.

Men han kan ikke lade være med at mene noget og ytre sig.

- Aldi-bygningen var en stor skuffelse for mig. Det er fladpandet arkitektur. Det har Sorø ikke fortjent. Men det kan faktisk godt lade sig gøre at udvikle bymidten på en ordentlig måde. Kig på Holberg-Arkaden. Den er et eksempel på et smukt, nyere byggeri, siger Helge Torm.

Han har besluttet at drosle ned på alle sine foreningsaktiviteter for at få endnu mere tid til at skrive. Han elsker at skrive, og han har meget, han skal nå.

FAKTA Helge Torm er uddannet cand. mag. i historie og kristendomskundskab .

Han blev ansat som leder af Sorø Amts Museum (nu Sorø Museum) i 1977 og var i det job frem til 2001.

Han var i 1982 med at stifte Sorø Bevaringsforening, og den forening er han fortsat formand for.

Helge Torm er aktiv i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Fødselaren er også formand for Historisk Forening for Vestsjælland og med i bestyrelsen i Dansk Lokalhistorisk Forening.

Han er suppleant i Foreningen Norden Sorø.

Han er medstifter af B. S. Ingemann-Selskabet og medlem af bestyrelsen.

I 2012 modtog han Sorø Kommunes Kulturpris. - Skriveriet er med til at holde min hjerne i gang, siger han.

For Helge Torm betyder det, der er gået forud - nemlig historien - meget, men han har en vis forståelse for, at helt unge mennesker ikke skænker fortiden så mange tanker.

- Som ung skuer man fremad. Det med fortiden, synes man måske, er lidt overflødigt. Men jo ældre man bliver, des mere interesseret bliver man i historien bag. Man finder ud af, at man selv og ens omgivelser er et led i en lang kæde, og at der er en grund til, at man er, som man er. Vi er alle sammen rundet af noget, siger Helge Torm, der ser det som både pligt og fornøjelse at formidle historien videre til yngre generationer.

- Det er mig meget magtpåliggende at formidle. Derfor er jeg også meget lykkelig over, at jeg har fået lov til at beskæftige mig med formidling i hele mit liv, siger Helge Torm.