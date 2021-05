Send til din ven. X Artiklen: Halve løsninger, borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø - 14. maj 2021 kl. 14:28 Af Lil Svanhof, Holbergsvej 106, Tersløse Kontakt redaktionen

Tusind tak for dit svar, borgmester Gert Jørgensen.

Jeg vil starte med at sige, at jeg ikke betvivler, at kommunen har haft kompetente rådgivere, projektledere m.m. tilknyttet både omfartsvejs- og cykelsti projekterne, samt at mine faglige kompetencer ikke rækker til at modbevise tekniske undersøgelser og beregninger.

Når det så er sagt, så mener jeg ikke, at man behøver at være ingeniør for at kunne have forudsagt, at jordbeskaffenheden er som nu påvist. Der er målt, gravet og undersøgt i stort set det samme område i forbindelse med omfartsvejen.

Når I endnu engang nedlægger et trafikprojekt p.g.a. jordbundsforhold, så må jeg bare konstatere, at problemet ligger et andet sted. Større anlægsprojekter kræver vilje samt dygtighed til at skabe forlig, og beklageligvis fremstår byrådet mest som en rodebutik, hvor Ingen rigtig kan blive enige om ret meget. Så ved jeg godt, at du vil sige, at efterårets budgetforlig havde alle partier med, men med en udligningsreform, som gav kommunen 50 mill. kr. ekstra at råde over, så var det vist heller ikke så svært at give mange lidt, så alle var relativt glade.

De forlig. der kommer igennem, er halve løsninger.

Projektet med cykelstien er et projekt, som på ingen måde giver mening, så længe der stadig ikke er en løsning for bløde trafikanter gennem Tersløse til Dianalund.

Om kort tid forventes det, at I vedtager forslaget om trafiksaneringer i Tersløse.

Igen et projekt, som ikke giver mening. To helleanlæg og nogle bump rækker ingen steder. Men jeg ser frem til, at de bliver etableret, for I har, i de 15 år hvor jeg har deltaget i debatten, brugt saneringer som en undskyldning for ikke at give os en omfartsvej.

I tiden frem til valget, giver det såmænd heller ikke megen mening at småskændes om Tersløses trafikproblemer, så jeg vil blot følge det videre forløb omkring saneringerne.

I mellemtiden kan I politikere bruge tiden på, at finde fælles fodslag i forhold til byudvikling, trafiksikkerhed og infrastrukturer i kommunen.

Så må vi afvente og se, hvem der bærer borgmesterkæden efter valget, men husk på, at den dygtige leder er ham eller hende, der også formår at skabe ro og samling, og som formår at finde flertal, også når det sker hen over midten.

Til slut vil jeg sige, Gert, at det glæder mig, at vi er enige om, at omfartsvejen kun er sat på hold til 2024.

