Halvandet års fængsel for gaderøveri

En yngre mand fra Sorø-området blev torsdag ved Retten i Næstved idømt halvandet års ubetinget fængsel for røveri og trusler.

Sagen går tilbage til den 12. maj 2020, hvor to personer - den dømte og en anden der er anholdt - havde aftalt at mødes med en mand på Næstvedvej tæt på skoven. Det var klokken cirka 03.00.

De to, der havde narret mand via en falsk kvinde-profil på nettet, truede manden til at overføre 50.000 kroner til en tredjeperson.