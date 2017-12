John Christoffersen, formand for SOR IF, ser kommunens udkast som et skridt i den rigtige retning. Foto: Per Christensen

Halsagen: Tilfredshed med udkast til regelsæt

Fra flere sider er der overordnet tilfredshed med kommunens udkast til et nyt regelsæt for timefordelingen i haller og sale.

Ole Ring er formand for Sorø Sportsråd. Han forklarer, at reglerne i udkastet ligger tæt på sportsrådets holdning til, hvordan haltiderne skal fordeles.

John Christoffersen er formand for idrætsforeningen SOR IF. Han mener, at indholdet i udkastet halter enkelte steder, og at det bør omformuleres.

- På flere måder er det et skridt i den rigtige retning. Man kan godt se, at der er blevet lyttet. For eksempel strammes der betydeligt op omrking tildelingen af timer per hold, især i »primetime«, som har været en af vores største anker ved de nuværende regler, udtaler John Christoffersen i et skriftligt svar.