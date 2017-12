Se billedserie Et snævert flertal i kultur- og fritidsudvalget har vedtaget nye timefordelingsregler. Ifølge udvalgsformand Jørgen Larsen (V) blev politikerne uenige om, hvad "primetime" er. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Halsagen: Snævert flertal vedtager nye halregler

Sorø - 12. december 2017 kl. 12:20 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et snævert flertal i kultur- og fritidsudvalget har nu vedtaget nye regler for, hvordan timerne i de kommunale haller og sale skal fordeles mellem foreningerne.

Regelsættet træder i kraft fra den kommende sæson 2018-2019. Men allerede nu får det betydning for kommunens foreninger. Sorø Gymnastik Forening, håndboldklubben HF Sorø, Sorø Badmintonklub og en lang række andre foreninger skal nemlig booke lokaler til næste sæson senest den 1. januar 2018.

Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Regelsættet bliver sendt til kommunens foreninger i løbet af den næste uges tid. Flere foreninger er selv kommet med input til det nye regelsæt, men derudover har reglerne ikke været i høring hos de berørte foreninger.

Store dele af det nye regelsæt er identisk med kommunens nuværende regler.

De mest markante ændringer er, at en forening fremover højst kan booke halvanden time og ikke to timer i eftermiddagstimerne, man har præciseret, at timerne i »primetime« mellem klokken 16 og 19 er forbeholdt børn op til 14 år, og afsnittet om eliteidræt er blevet omformuleret og hedder nu konkurrencesport.

Udvalget vedtog regelsættet med det snævrest mulige flertal. De to politikere fra Socialdemokratiet og udvalgsformanden fra Venstre stemte for, mens de to politikere fra Konservative stemte imod. I referatet fra mødet fremgår det, at de konservative udvalgsmedlemmer Bo Christensen og Carsten Petersen stemte imod, fordi de ville sende reglerne i høring hos foreningerne inden endelig vedtagelse.

Udvalgsformand Jørgen Larsen fra Venstre har dog en anden forklaring på, hvad uenigheden i udvalget handler om.

- Vi kunne ikke blive enige om, hvad »primetime« er. Flertallet mener, at det er fra klokken 16 til 19, og de andre mener, at det er fra klokken 15 til 18. Det har vi aldrig diskuteret før. Men det vil flertallet ikke være med til at diskutere, for tiden fra klokken 15 til 16 er forbeholdt skolerne, siger udvalgsformand Jørgen Larsen.

Bo Christensen har en anden opfattelse af debatten på udvalgsmødet. Det er i øvrigt ham, der efter nytår overtager formandsposten i udvalget fra Jørgen Larsen.

- Jeg oplevede, at der var flere nuancer i debatten om reglerne. Og derfor synes jeg, det væsentligste er, at de samlede ændringer kommer i høring, når de ligger klar, siger Bo Christensen.

Hverken Bo Christensen eller Jørgen Larsen har tænkt sig at begære sagen i byrådet.

