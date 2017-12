Et nyt regelsæt for fordeling af tiderne i kommunens haller og sale er især ventet af foreningerne i Sorøhallen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Halsagen: Nu er udkastet til nye regler klar

Sorø - 05. december 2017 kl. 19:13 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter lidt ventetid er Sorø Kommunes forvaltning nu klar med et udkast til, hvordan reglerne for fordeling af timerne i de kommunale haller og sale fremover skal se ud. Nu skal kultur- og fritidsudvalgets politikere tage stilling til udkastet.

En revidering af regelsættet er længe ventet hos idrætsforeningerne - især foreningerne i Sorøhallen, der hen over sommeren udtrykte stor utilfredshed med timefordelingen i den nuværende sæson. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det seks sider lange udkast til et nyt regelsæt kan generelt betegnes som en skånsom opstrammer. Store dele er identisk med kommunens nuværende timefordelingsregler. Og nogle steder i udkastet er der så tilføjet afsnit, som tager udgangspunkt i foreningernes egne input til reglerne.

Der er blandt andet tilføjet et afsnit under punktet om prioritering af brugergrupper i kommunens lokaler. I punktet står der, at lokalerne er forbeholdt skoler, sfo, Ung Sorø og Sorø Musiske Skole på hverdage indtil klokken 16, og derefter prioriteres aktiviteter for børn og unge, folkeoplysende voksenundervisning og aktiviteter for voksne.

I det tilføjede afsnit er det præciseret, at træningstiden mellem klokken 16 og 19 er forbeholdt børn indtil 14 år og kan ikke sæsonbookes til brugere på 15 år eller derover. De kan dog komme i betragtning til ledige tider, når børneholdene er på plads.

I principperne for timefordelingen har punktet om elitehold nu skiftet navn til konkurrencesport.

Her bliver det præciseret, at Sorø Kommune ikke har elitesport, sådan som det er defineret af DIF og Team Danmark. Det skal dog tilstræbes, at talenter kan træne under så konkurrencelignende rammer som muligt, men ekstra træningstid vil blive stillet til rådighed på de mindre populære tidspunkter.

Der er også tilføjet et afsnit om halbrugerråd. Der står, at forvaltningen ikke vil blande sig i timefordelingen i haller, hvor et halbrugerråd står for koordinering og fordeling, men blot se med fra sidelinjen. Desuden opfordrer Sorø Kommune i regelsættet til, at foreningerne i de enkelte haller går sammen om at tage ansvar for timefordelingen.

Kommunens forvaltning anbefaler politikerne i kultur- og fritidsudvalget at godkende det nye regelsæt. Og dermed er der ikke lagt op til, at udkastet skal i høring hos kommunens foreninger før godkendelsen.

Jørgen Larsen (V) er formand for udvalget. Han forklarer, at man har fravalgt en høring, så man kan nå at få de nye regler på plads til sæsonen 2018-2019.

På udvalgets møde den 1. november bad forvaltningen også politikerne om at vedtage nogle nye timefordelingsregler.

Men dengang valgte udvalget at skubbe beslutningen foran sig ved at forlænge foreningernes frist for at komme med input til to dage efter kommunalvalget.

Det fik Ole Ring, formand for Sorø Sportsråd, til at kalde politikerne for »tøsedrenge«.

Udvidelsen af fristen gav ikke flere input, end det kommunen allerede havde modtaget. Og samtidig er det nu årsagen til, at der ikke er tid til en høringsfase.

- Vi har valgt ikke at gøre det, for der er ikke tid til det, og vi kunne heller ikke se, at det ville føre til noget. Vi skal ligesom have nogle retningslinjer, som foreningerne kan søge efter. Det har vi lovet dem, siger Jørgen Larsen.

Hvis udkastet bliver godkendt på udvalgsmødet denne onsdag, så vil reglerne gælde fra den kommende sæson 2018-2019. Det betyder også, at kommunens foreninger skal søge om lokaler efter de nye regler, når de her i december og frem til senest den 1. januar 2018 booker for hele sæsonen i kommunens elektroniske bookingsystem.

John Christoffersen er formand for idrætsforeningen SOR IF. Han er kritisk over for fravalget af en høring.

- Det havde været rimeligt også at inddrage foreningerne i de konklusioner, som man har draget, inden det bliver behandlet, udtaler han i et skriftligt svar til avisen.

Om det reviderede regelsæt skal godkendes, som det ser ud nu, eller om der skal ændres i det, er op til de fem politikere i kultur- og fritidsudvalget.

