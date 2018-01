- Uanset, om man kalder det et halbrugerråd eller ej, oprettes der et forum for de halbrugende foreninger i Sorø Hallerne, fortæller Ole Ring. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Halbrugerne skal stikke hovederne mere sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halbrugerne skal stikke hovederne mere sammen

Sorø - 23. januar 2018 kl. 16:59 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningerne høres også, inden timefordelingen vedtages. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Om det skal hedde et halbrugerråd eller ej, er ikke så vigtigt, men til gengæld står det fast, at de halbrugende foreninger i Sorø Hallerne med jævne mellemrum kaldes sammen for at drøfte forskellige emner.

- I det forum indkaldes foreningerne, der bruger Sorø Hallerne, et antal gange om året - eksempelvis før de skal indsende lokaleønsker til kommunen, fortæller formanden for Sorø Sportsråd, Ole Ring, der af kommunen har fået til opgave at undersøge muligheden for at etablere et halbrugerråd. Det råd kommer altså ikke - men til gengæld kommer der noget helt tilsvarende.

- Møderne skal foregå uden politikere, halpersonale eller repræsentanter for den kommunale administration, fortsætter Ole Ring.

- Det bliver dog den nye idræts- og kulturkoordinator, der indkalder til det første møde, når han/hun er ansat og etableret.

Johan Otte fra fagcentret kunne også fortæller, at uanset om der etableres et egentligt halbrugerråd eller ej, bliver de halbrugende klubber indkaldt af Sorø Kommune til et møde 1. februar kl. 19.30. Dem, der ikke kan komme til mødet, får mulighed for forinden at udtale sig, og fagcentret har til mødet - på baggrund af de indsendte ønsker og den tidligere timefordeling - udarbejdet et materiale, der skal give foreningerne et overblik over situationen i 2018-19.

- Der var almindelig enighed rundt om bordet om, at der er behov for to slags møder: Nogen officielle, der indkaldes efter behov af kommunen, hvor der kan deltage politikere, halpersonale og administration. Møderne skal have et officielt indhold om konkrete problemstillinger. Men der skal også være møder kun for foreningerne, hvor sager af gensidig interesse kan drøftes, fortæller Ole Ring.

- Det første indkaldes af den nye fritidskonsulent. På dette møde tages der stilling til fremtidig form. Det skal sikres, at haltimeproblematikken også kan omfatte mulighederne i f.eks. Pedersborg Hallen og Alsted-Fjenneslev Hallen.

Når konflikter opstår omkring timefordelingen i Sorø Hallerne, skyldes det i vid udstrækning, at der ikke er timer nok til rådighed, fordi mange aktiviteter er flyttet fra de nedlagte landsbyskoler til Sorø, siger Ole Ring.

- I det lys bør det også overvejes, om lokaler, der bruges til specialformål som bueskydning, bordtennis, billard og cykling, lejlighedsvis kan anvendes til andre formål som f.eks. opvarmning og lignende.