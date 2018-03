Hæsblæsende modeshow med funky forårsfornemmelser

Modeshowet er for både kvinder og mænd, piger og drenge i alle aldersgrupper, og vil repræsentere et bredt udvalg af de nyeste sæsonvarer fra en lang række af Sorø bys mange butikker.

Men ikke nok med at der bliver sat spot på forårets og sommerens tendenser både til hverdag og til fest, så vil der også blive budt på velkomstdrinks, smagsprøver samt lodtrækning af gavekort med attraktive præmier for over 6.000 kroner.

Indgangsbilletten til modeshowet giver - ud over et brag af et show og mange spændende lodtrækningspræmier - også mulighed for at shoppe amok med op til tyve procent i rabat hos udvalgte butikker både fredag og lørdag. Billetten til arrangementet koster 50 kroner og kan købes hos Viben, Sir Brian, INbetween, Solo og Hotel Postgaarden. Men der er allerede tæt på at være udsolgt.