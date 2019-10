Marion Lomholt og resten af personalet har åbnet HabitusHuset Skellebjerg. Botilbuddet er for borgere med støttebehov med gennemgribende udviklingsforstyrrelser især inden for autisme spektret og ofte med »tillægs-diagnoser. Foto: Anders Ole Olsen

HabitusHuset vil skabe 45 nye arbejdspladser

Det er halvandet år siden, Habitus Bo- og Dagtilbud købte den gamle skole, der trængte til en kærlig hånd. Men det sidste var ikke noget problem, for når man er et botilbud for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser især inden for autisme spektret og ofte med »tillægs-diagnoser« som OCD, skizofreni, angst, epilepsi og dermed også borgere, der ofte er udadreagerende, så skal institutionen være specialindrettet til formålet.

Det er ikke let at huske, hvornår Skellebjerg ved Dianalund sidst er blevet tilført 45 nye arbejdspladser. Det er godt nok heller ikke helt sket endnu, men det er det, der er normeringen, når alle ni pladser på HabitusHuset Skellebjerg er besat.

