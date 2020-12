Hård kritik af kommunens tilsyn med boligselskabet

Enhedslisten fik ikke politisk opbakning til forslag om, at tilsynet med Sorø Boligselskab skal væk fra den kommunale forvaltning og i stedet gives til Sorø Byråd. Men der er enighed om et temamøde om tilsynet med den almene sektor.

Det kommunale tilsyn med de almene boliger lever ikke op til de intentioner, der er i lov og cirkulerer omkring tilsyn. Tilsynet er ikke tilstrækkeligt. Grundlæggende beboerdemokratiske principper er ikke overholdt. Der er mangel på kritisk revision og manglende lovkrævet beboerinddragelse, og det har betydet et stort økonomisk tab for flere boligafdelinger i Sorø boligselskab.

