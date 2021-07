Se billedserie Den gamle købmandsgård i Lårup er til salg. Her boede en afdeling af rockergruppen Gremium i 2017-18. Foto: Peter Due Bolig

Håndværkertilbud: Tidligere rockerborg til salg

Ejendommen på Lårupvej 30, der i en periode husede en afdeling af rockergruppen Gremium, kan købes for 450.000 kroner.

Sorø - 22. juli 2021 kl. 18:59 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Engang var bebyggelsen på Lårupvej 30 en velanset ejendom. Her lå nemlig byens købmandsgård, der fra 1887 blev drevet af købmand Peter Laurits Clausen Birkholm, der var kommet til egnen fra Ærø. Han drev butikken til sin død i 1917. Derefter fulgte yderligere tre købmænd, til sønderjyden Jens Jessen, der i 1934 overtog butikken, måtte dreje nøglen i 1978. Efterfølgende blev ejendommen brugt til beboelse, og den nuværende ejer, Hans Christian Schrøder Larsen fra Vedde, overtog Lårupvej 30 fra et dødsbo i 2009. Dengang var ejendommen vurderet til 1,8 millioner kroner.

Nu er Lårupvej 30 til salg igen. Denne gang hos Peter Due Bolig, og prisen er sat til 450.000 kroner med 25.000 kroner i udbetaling. Og sælger har valgt at være åben om det forhold, at der er tale om en tidligere rockerborg. Det oplyses i salgsannoncen.

Håndværkertilbud - Det er sat til salg som et håndværkertilbud, siger Peter Due.

- Ejendommen er ikke så godt vedligeholdt, og den rockergruppe, der havde lejet ejendommen i 2017 og 18, har desværre ikke behandlet den så godt.

Blandt andet tog Gremium-rockerne en god del af køkkenelementerne med, da de forlod Lårup.

- Men det er en stor ejendom med mange muligheder, og beliggenheden er god tæt på både Stenlille og Dianalund samt i anden række til skoven og lige på grænsen til Åmosen, siger Peter Due.

- Der er 219 kvadratmeter i to plan, så der kan for eksempel indrettes to lejligheder. Den kan også benyttes af et bofællesskab. Den kan også rives ned, så der kan bygges nyt, men man kan dog ikke få lov til at bygge så stort et hus i dag. Grunden er kun på 351 kvadratmeter.

Ejendommen indeholder: Entre med hul i gulvet ned til kælderen og trappe til 1. sal. Stor stue, hvor der i det ene hjørne er opsat et køkken, hvoraf hovedparten altså er fjernet af rockerne Stuen har hul op igennem taget, og der står vand på gulvet, når det regner. Badeværelse og udestue i ringe stand. Der er også en stue med udgang til haven samt en stue/værelse med spindeltrappe til rum på 1. sal. 1. salen er indrettet med større repos, stue, tre værelser, depotrum og uudnyttet loftrum. Ejendommens varmekilde er defekt og skal skiftes.

Huset er opført i pudset mur, har primært termovinduer og et eternittag. De er tilsluttet offentlig kloak og det lokale vandværk, lige som man kan få fibernet. Der er også et udhus med to rum.

Skudepisoder Rockergruppen Gremium boede i huset i 2017 og 18. Her var der to skudepisoder i henholdsvis juli og oktober 2017 - muligvis i forbindelse mellem en konflikt mellem Gremium og Loyal to Familia. Også to skudepisoder i henholdsvis i Dianalund i marts 2018 og Stenlille i maj 2018 kan have tilknytning til den konflikt. Det fandt retten dog ikke bevist, da gerningsmændene blev dømt.

Byrådet i Sorø forbød med baggrund i de bandepakker, regeringen vedtog, Gremium-rockerne at forsamles på Lårupvej 30 i tre måneder fra november 2017 til februar 2018. Derefter vendte rockerne tilbage, men de flyttede efter relativt kort tid.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Hans Christian Schrøder Larsen.