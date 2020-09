DTH?s bankospil kan ikke lade sig gøre på grund af corona-reglerne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Håndboldklub er nødt til at droppe bankospil

Sorø - 03. september 2020 kl. 17:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dianalund-Tersløse Håndboldklub har besluttet, at der ikke bliver noget bankospil dette efterår.

Klubbens banko-spil skulle ellers være gået i gang igen her første onsdag i september, men det bliver ikke til noget - og som tingene ser ud lige nu, vurderer klubben, at der formentlig ikke bliver bankospil resten af året.

Spillet plejer at samle omkring 100 borgere, og så mange skal der også til, for at det kan løbe rundt.

Men i det lokale, hvor det plejer at foregå - multisalen på Holbergskolen - kan der kun være 65, når coronareglerne skal overholdes. Og det har ikke været muligt for klubben at finde et større lokale til formålet.

- Det er vi i bestyrelsen rigtig kede af, for vi ved, at mange havde glædet sig. Det er jo også et stort socialt netværk, der forsvinder, siger Kristian Egebæk Mortensen fra DTH-bestyrelsen.