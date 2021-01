Se billedserie Inge og Jens Ebbe Hansen er indehavere af Sy og Rens i Absalonsgade. Butikken er lukket lige nu, men indehaverne tilbyder andre måder at handle på. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Håndarbejde hitter når alt andet er lukket ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndarbejde hitter når alt andet er lukket ned

Sorø - 26. januar 2021 kl. 06:05 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Nød lærer nøgen kvinde at spinde.Men corona lærer også håndarbejdsglade m/k'er at fatte strikke- eller hækletøjet, fordybe sig i patchworkprojekter eller få repareret den lynlås, der altid har drillet.

I øjeblikket hvor alle kulturelle arrangementer er aflyst, og man kun må ses med de allernærmeste, er der flere og flere, som finder håndarbejdet frem. Det mærkes tydeligt hos Sy & Rens i Absalonsgade.

Inge og Jens Ebbe Hansen har rigeligt at gøre med at servicere alle de kunder, der i øjeblikket efterspørger garnnøgler, lynlåse, kantbånd, vat, sytråd og forskellige patchwork-stoffer i Sy & Rens. Når butikken ikke kan holde åben på traditionel vis, så må ægteparret finde alternative måder at servicere kunderne på.

- Jeg holder den varme linje åbent hele dagen hele ugen, så kunderne kan komme i kontakt med os. Der er faktisk rigtig mange der ringer, og der er ikke nogen tvivl om, at kunderne savner at kunne komme ind i butikken og tage varerne nærmere i øjesyn. Udenfor butikken har vi lavet en selvbetjeningsbod, hvor man selv kan forsyne sig og betale med MobilePay. Det fungerer faktisk rigtig godt, siger Inge Hansen.

Når det drejer sig om mere specifikke bestillinger af varer, så er der mulighed for at hente dem færdigpakket ved bagdøren, mens andre kunder gerne vil have varerne sendt direkte hjem i privaten. Inge Hansen lægger også gerne et lille udvalg klar til kunden, hvis vedkommende er i tvivl om specifikke farver eller mønstre.

Men også Facebook er blevet brugt flittigt den seneste tid, så kunderne løbende kan holde sig orienteret med nye varer.

- Jeg har naturligvis læst en del af de kommentarer, som kunderne har skrevet på Facebook, og der mente flere, at vi burde kunne holde åbent, eftersom vi jo sælger »medicin« i metermål, siger Inge Hansen.

- Det dulmer da uden tvivl nerverne at fordybe sig i håndarbejde, så kunderne har måske ret i, at vi også burde være blandt de butikker, der har lov at holde åbent, siger hun.