Håb forude for Søgade-huller

- Bilerne får et ordentligt hug, når de rammer sådan et hul, og man kan kun cykle på den del af Søgade, når det er så lyst, at man kan styre uden om hullerne. I mørke kan det let ske, at en cyklist styrter. Vi har henvendt os til kommunen et par gange, men der sker ikke rigtig noget. Nu er vi i efteråret, og vinteren følger efter - og så bliver det kun værre.