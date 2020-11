Rita Bundgaard repræsenterer cirka 23.000 statsansatte HK?ere. Tirsdag den 3. november fylder hun 60 år. Foto: Lisbeth Hjort

HKs Rita fylder 60: Hun er de statsansattes chefforhandler

Formanden for HK Stat og chefforhandler for statens ansatte ved overenskomstforhandlingerne i 2020, Rita Bundgaard, Elmebjergvej 12, Sorø, fylder 60 år tirsdag den 3. november.

Rita Bundgaard betegnes som en faglig højdespringer, og i Kvindernes Blå Bog årgang 2015 står der om hende:

»Rita Claumarch Bundgaard er det gode eksempel på, at uddannelse og selvudvikling i passende mængder kan bevirke, at ens livsinteresse bliver ens levevej. Meget handler om, hvorvidt man er klar til at tage chancer, når muligheden viser sig. At man som Rita fx tør stille op til valg, når lejligheden byder sig.«

Selv sagde Rita Bundgaard, da hun i 2012 blev valgt som sektorformand i HK Stat:

- Jeg tror meget på, at fagforeningen skal være helt ude på arbejdspladsen som en naturlig del af arbejdslivet for medlemmet. Som del af et fællesskab kan man udvikle sit fulde potentiale. Og netop det er målet med det faglige fællesskab.

Lang karriere Rita Bundgaard er født i Fredericia, men voksede op i Viborg.

Hendes faglige karriere omfatter poster som afdelingssektorformand i HK Viborg 2000-2007, medlem af bestyrelsen på Viborg Handelsskole 1999, bestyrelsesformand samme sted 2006-2007, tillidsrepræsentant 2003-2007 på Foulum under Danmarks Jordbrugsforskning, Aarhus Universitet, hvor hun senest var ansat som institutsekretær. Medlem af HK/Stats sektorbestyrelse blev hun fra 2003. I 2007 blev hun konstitueret som næstformand i HK/Stat. I 2008 blev hun valgt til samme post.

Siden 2012 har Rita stået i spidsen for statens HK'ere som formand for HK Stat. En post, hun genopstiller til, når sektoren holder kongres næste år.

Rita har deltaget som forhandler ved de centrale overenskomstforhandlinger på statens område gennem en lang årrække. I marts 2020 trådte hun frem i forreste række, da hun blev formand for CFU og dermed chefforhandler for alle statens ansatte. Forinden stillede hun sig til rådighed som formand for OAO's statslige medlemsorganisationer.

Rita Bundgaard repræsenterer cirka 23.000 statsansatte HK'ere. Det er blandt andet kontoransatte, laboranter og it-medarbejdere.

Rita Bundgaard er gift med Erik Bundgaard, og parret har to døtre samt Eriks tre døtre fra et tidligere forhold.