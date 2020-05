Team Melina fra Sorø Gymnastik Forening træner sammen udendørs to gange om ugen, og pigerne har plads til flere holdkammerater. Privatfoto

Gymnaster holder formen ved lige i corona-tiden

Sorø - 23. maj 2020

Gymnasterne fra Team Melina i Sorø Gymnastik Forening holder formen ved lige under corona-krisen.

- Det er et stort problem for os, at vi ikke må træne, siger formanden for Sorø Gymnastik Forening, Niels Eschricht Jensen.

- Team Meline er et elite hold, der kæmper på aller øverste niveau i Danmark, og som også deltager i internationale konkurrencer, når der da ikke er lukket ned for den mulighed. Derfor er det også vigtigt, at pigerne hele tiden er fit for fight og også kan fortsætte på det høje niveau, når der igen lukkes op for konkurrence-gymnastikken.

De 12-14 årige piger har et smidigheds- og styrketrænings-program, som de gennemfører privat hver for sig, men de seneste uger har også budt på to gange træning ugentligt sammen - men udendørs.

- Vi cykler en tur på halvanden til to timer i skoven eller andre steder i lokalområdet, så pigerne også lærer deres hjemby og hjemegn at kende, fortæller Niels Jensen.

- Undervejs gør vi holdt, og så laver vi øvelser af forskellig art. Det er intervaltræning eller cardio træning, så vi er klar, når vi igen får lov til at gå på gulvet til konkurrencer. Det glæder vi os til.