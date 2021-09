Panelet fra den en af lørdagens kulturdebatter. Fra venstre er det Bettina Jensen, Mia Sørup, Jim Lyngvild, Bo Christensen og Erik Lindsø. Især Lyngvild og Lindsø strøede om sig muntre og tankevækkende bemærkninger. Foto: Bjarne Stenbæk

Guldkorn fra Folkemødet

20. september 2021 Af Bjarne Stenbæk

- Hvem fanden har bestemt, at Sorø Klosterkirke skal være lukket i dag? Er kirken under ombygning, så må man jo sørge for, at der er sikkert at færdes. Hvem har nøglerne?

Sådan lød det fra Jim Lyngvild oven i købet i to debatter på Folkemødet lørdag. Og Lyngvild tøvede ikke med at gøre Sorø helt til grin:

- I reklamerer med klosterkirken ude på motorvejen. Nu har jeg været her tre gange. Alle tre gange har kirken været lukket. Det er fuldstændig latterligt. Det er Sorøs største turistattraktion, og så er den lukket. Skyldes det ombygning - ja, så skulle man da have skiftet motorvejsskiltet ud i den periode.

Gud og hvermand Erik Lindsø havde oplevet det samme i Nordens største landsbykirke i Vestervig.

- Jeg spurgte graveren: Hvorfor er kirken lukket? Ved I, hvad han svarede, spurgte Lindsø.

- Ja, vi kan jo ikke have Gud og hvermand løbende!

Nøgen minister Opmærksomhed er vigtig, var alle enige om i paneldebatterne, men det skal være den gode fortælling og de ting, der knytter sig til Sorø Kommune, der skal satses på.

- For I kan sagtens få opmærksomhed. Få fat i kulturministeren og klæd hende ud som Josephine Baker med bananskørt og ellers splitternøgen, så skal I sgu nok få opmærksomhed.

Lyngvild og ministeren har netop selv fået stor opmærksomhed ved at præsentere ministeren som vølve.

Sure bonderøve Jim Lyngvild appellerede også til, at lokalbefolkningen skal udvise stolthed over de succeser, der kan skabes i området.

Hans erfaring er, at virkeligheden ofte er modsat, og at lokalområderne ofte præges af sure bonderøve.

- Jeg har lige haft et event i Fåborg Kirke. Det trak 60.000 gæster til Fåborg. Men var der stolthed at spore hos fåborgenserne? Nej, de var sure. For nu kunne de ikke få den parkeringsplads, som de plejede at parkere på, og der var sørme også optaget i restauranten...

Forundringsparate Erik Lindsø slog til lyd for, at vi skal hylde originalerne .

- Vi er så mange ordinære, sagde han.

- Men vi skal rumme dem, der skaber den kunst, der stikker af og kan noget, vi ikke begriber. Vi taler i dag meget om, at vi skal være forandringsparte. Jeg synes, det er mindst lige så vigtigt, at vi er forundringsparate.

Stjernefliser - Hvorfor tager vi i Sorø ikke ved lære af for eksempel Nashville, hvor man på byens hovedstrøg har fliser med alle de stjerner, byen har fostret, spurgte Erik Lindsø.

- Vi har Absalon, Holberg og Ingemann. Steen Steensen Blicher har været her. Det samme har Oehlenschläger, Grundtvig og H.C. Andersen.

Smagsdommere - Vi skal ikke være smagsdommere, sagde formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Bo Christensen undervejs i kulturdebatten. Det fik straks Erik Lindsø til at reagere.

- Det er det sædvanlige, I politikere kører af. Det var Anders Fogh Rasmussen, der lancerede det sludder. Jeg vil rigtig gerne være smagsdommer - i modsat fald er alt jo ligegyldigt. Jeg vil have lov til at sige, at noget er ad Hekkenfeldt til, hvis jeg mener det - og så håber jeg da sandelig, at jeg bliver sagt imod. Tolerance er frisind blandt ligesindede. Ægte frisind er, når man giver taleret til dem, der er uenige med en.