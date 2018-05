Se billedserie Præsterne fra området var fælles om at afvikle gudstjenesten i det fri. I midten ses sognepræst Maria Hjort, og bagerst løber Susåen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Gud i det fri var populært

Sorø - 21. maj 2018 kl. 18:25 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en spændt præst, der stod foran de fremmødte mennesker på marken ved Kongsgaarden i Vester Broby 2. pinsedag. For første gang skulle Carina Gosmer Andersen stå for Sorø-sognenes fælles friluftsgudstjeneste. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hun er vikarierende sognepræst ved kirkerne i Lynge og Vester Broby.

- Der er mange praktiske ting, der skal på plads, for eksempel stole og lydanlæg. Men jeg er trådt ind i en tradition, så der er meget hjælp. Det er selvsagt en helt anden oplevelse, for jeg har ikke været med før. Jeg har glædet mig til, at vi skulle være sammen et andet sted end i kirken, siger Carina Gosmer Andersen.

Omkring 200 mennesker deltog i gudstjenesten, der blev holdt på en mark med flot udsigt ned til Susåen.

Syv præster og en provst her fra området var også samlet for at være fælles om at afvikle gudstjenesten.

For Maria Hjort, sognepræst ved kirkerne i Stenlille og Stenmagle, gør naturen en stor forskel.

- Den giver først og fremmest et smukt rum. Åen kan man jo ikke tage med ind i kirken. Derfor vil der også være mange salmer om naturen, siger hun.

Og det betyder noget for præsterne at være samlet til en fælles gudstjeneste.

- Det giver et fællesskab for os præster, siger Maria Hjort.

- Og en dejlig følelse af at have nogle kolleger, som man samarbejder med, fortæller Carina Gosmer Andersen.

Kongsgaardens venneforening stod for forplejning og for at opstille stole og bænke.