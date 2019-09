Se billedserie Plangrundlaget for omfartsvejen ved Tersløse er nu på plads. Lokalplan og kommuneplantillæg blev vedtaget. Illustration: Sorø Kommune Foto: Lene Eriksen

Grundlag for omfartsvej faldet på plads

Sorø - 21. september 2019 kl. 06:49 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi går ind for, at der foretages en miljøvurdering, men vi kommer til at stemme imod forslaget, fordi det er kædet sammen med en vedtagelse af en lokalplan, som vi er imod, sagde socialdemokraten Anne Madsen, inden byrådet forleden skred til afstemning om de forslag, der lå for omfartsvejen i Tersløse. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det var de radikale, der havde stillet forslag om, at der som vedhæftning på en godkendelse af lokalplanen skulle foretages en miljøvurdering. Det stemte de to radikale som de eneste for. Rød blok kunne selv have stillet et selvstændigt forslag om miljøvurderingen, men det havde i givet fald været spil for galleriet, for det forslag havde ikke opnået flertal.

I stedet blev lokalplanen, der betyder, at plangrundlaget for omfartsvejen til 47 mio. kr. nu er i orden, stemt hjem af Konservative, Venstre og Dansk Folkepart. Imod stemte Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, mens radikale undlod at stemme.

Til vedtagelsen fik S og SF føjet:

- Vi mener, det er en forkert prioritering i den nuværende økonomiske situation at bruge 47 mio. kr. på omfartsvejen. Vi er uenige i den valgte linjeføring. i mener, der bør foretages en egentlig miljøvurdering forud for vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplanstillæg, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Enhedslisten kvitterede for vedtagelsen med følgende kommentar:

- Omfartsvejen bør droppes. Der mangler i forvejen ca. 75 mio. til renovering af blandt andet skoler og daginstitutioner. Enhedslisten mener, der bør foretages en egentlig miljøvurdering forud for vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplanstillæg, der vil påvirke miljøet væsentligt.

Det er ikke lovpligtigt at udarbejde en miljøvurdering, og det kommunale fagcenter vurderer, at det ikke er nødvendigt. Men radikale plus rød blok argumenterede for, at miljøvurderingen bør laves dels af hensyn til naturen og dels af hensyn til kulturlandskabet, der rummer både Tersløsegaard og Kammergave.

Niels Aalbæk Jensen (R) anførte, at en miljøvurdering kun koster 150.000-200.000 kr.

- Det er ikke meget i et budget på 47 mio. kr., der må forventes at skride 15-20 pct., så vi havner på 60-70 mio. kr., sagde han.

Linda Nielsen (SF) erindrede, at selv de to vindmøller i Tjørntved trak en miljøvurdering på intensiv landbrugsjord, som området omkring omfartsvejen også er, så det har kommunen gjort tidligere.

Borgmester Gert Jørgensen svarede, at fagmyndighederne havde haft mulighed for at komme med høringssvar og f.eks. altså anbefale en miljøvurdering, men de har ikke haft bemærkninger til omfartsvejen.

Formanden for teknik- og miljøudvalget pegede med hensyn til prisen på, at S og SFs forslag til linjeføring som udgangspunkt ville løbe op i 65 mio. kr. Til det svarede Anne Madsen, at det projekt ville man også være nødt til at droppe i den aktuelle økonomiske situation.

Det forskellige syn på effekten og betydningen af vejen i de to politiske lejre har ikke ændret sig, og afstemningen fik også det udfald, der på forhånd var forventet.