Grundkøber får penge på grund af blød jord

Sorø - 09. juli 2021 kl. 14:01 Af Lene Berthelsen

I foråret solgte Sorø Kommune en lille byggegrund på Fuglebakken. En grund, der blot havde ligget tom hen.

Grunden blev solgt for 368.000 kr. - eller 460.000 kr. inklusiv moms - men hvad der umiddelbart kunne se ud som et udmærket køb, viste sig at være forbundet med problemer.

For da køberen fik undersøgt jordbundsforholdene forud for fundering, viste det sig, at der var hele 3,3 meter ned til bæredygtig jord, og at det derfor ville blive noget dyrere end forventet at bygge på den.

Købers egen rådgiver vurderede, at ekstraudgiften ville beløbe sig til 298.000 kr. Efterfølgende vurderede kommunens egen rådgiver, at det ville give en ekstraudgift på 218.000 kr.

Uanset er ekstraudgiften meget større, end det grundkøbere som udgangspunkt skal acceptere, når de køber grund af kommunen.

I kontrakten er indskrevet, at køber af Fuglebakken-grunden kun skal acceptere en merudgift på op til 48.000 kr. (eller 60.000 kr. inklusiv moms).

Sorø Kommune havde derefter to muligheder. Enten at trække salget tilbage - og udbyde grunden på ny. Eller at tilbyde at betale den del af ekstraudgiften, der overstiger 48.000/60.000 kr.

Det blev op til kommunalbestyrelsen at tage stilling til det spørgsmål på sit seneste lukkede møde.

Og da politikerne vurderede, at en tilbagetrækning af salget blot ville betyde, at et nyt udbud af grunden nødvendigvis måtte blive til en lavere pris, ja så besluttede kommunalbestyrelsen, at betale den ekstra funderingsudgift for køberen.

De 170.000 kr. bliver taget af den kommunale kasse.