Grønt lys for afvikling af fodboldskolerne

Med den gradvise åbning af samfundet er det blevet tilladt at spille fodbold igen - og dermed kan DGI også komme til at afvikle sommerens fodboldskoler.

- Jeg er sikker på, at mange forældre lige skal vænne sig til tanken om, at det er helt ok at sende ungerne afsted på fodboldskole i sommerferien. Men sammen med klubberne sikrer vi os, at alle retningslinjer bliver fulgt, så alle kan være trygge", siger DGI Midt- og Vestsjællands idrætskonsulent Christian Sloth.