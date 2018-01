Grønne penge til skov-projekt

Grønt Forum i Sorø Kommune har besluttet sig for at give resten af årets penge til naturvejleder Kirsten Friis og hendes projekt »Skovens træer i natur og kunst«. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Skovprojektet har fokus på via et to-dages-kursus at opkvalificere lærere og pædagoger til at arbejde med skoven feltbiologisk. Så elever kan lære, hvilke træer, der er de mest almindelige i Danmark, hvordan man kan kende dem fra hinanden, de forskellige træers karakteristika, betydning for biodiversitet og meget andet.