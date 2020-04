Det er Tegnestuen Sted, By og Landskab, der har udformet projektet for kommunen. På denne tegning ser man, hvordan de fem p-pladser (P) samt handicappladsen (H) skal placeres. Tegning: Tegnestuen Sted, By og Landskab.

Grøn Scene snupper otte ud af 14 p-pladser

Sorøs Grønne Scene kommer til at betyde, at folk skal vænne sig til anderledes parkering, når de skal på kunstmuseum, bibliotek eller i sognegård.

Der er nu givet tilladelse til at sløjfe p-pladserne i biblioteksgården.I stedet kommer der fem nye pladser plus en handicapplads på Munkevænget. Ikke alle er begejstret.

