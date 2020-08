Artiklen: Gratis gamecamp på fagskolen for unge

Sorø Fri Fagskole tilbyder gratis »Sommer Gamecamp« i weekenden den 21.-23. august. Her kan piger og drenge fra 7., 8. og 9. klasse prøve at gå og bo på Sorø Fri Fagskole i et par dage.