Granell-byggeri er blevet sat i stå - byggetilladelsen manglede

Sorø Kommune er nu ved at udarbejde en byggetilladelse til renoveringen af Alléhuset og Birkely.

Arbejdet bag Alléhuset og Birkely mellem Alléen og Rådhusvej i Sorø er i denne uge blevet sat i stå. Årsagen ligger i, at Denis Granell, der ejer ejendommen ikke havde søgt og fået den nødvendige byggetilladelse.

- Bygherre har stoppet afgravning til p-plads og afventer byggetilladelse. Oplysninger til grundlag for tilladelsen er ved at blive indhentet, fortæller centerchef Morten Olesen

Kigger man på kommunens hjemmeside, kan man se, at det normalt tager seks-otte uger at få en byggetilladelse, men det kan i øjeblikket godt komme til at tage en anelse længere tid, fordi en lang række af de kommunale medarbejdere i øjeblikket arbejder hjemme fra.