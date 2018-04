Lars Schmidt (DF) og det øvrige social- og sundhedsudvalgt har nu officielt annulleret to forældede kvalitetsstandarder. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Google på dagsordenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Google på dagsordenen

Sorø - 12. april 2018 kl. 17:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søgetjenesten har skabt lidt udfordringer for Sorø Kommune. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

På dagsordenen for social- og sundhedsudvalgets seneste møde optrådte søgetjenesten Google.

- Når man fortsat kan google gamle kvalitetsstandarder, kan der opstå usikkerhed om, hvad der er gældende, fortæller formanden for udvalget, Lars Schmidt (DF).

- Derfor var vi på mødet nødt til at officielt at sløjfe to kvalitetsstandarder, der ikke er gældende længere.

Byrådet besluttede i 2009, at der skulle fastlægges en serviceniveau for ydelserne på voksen- og handicapområdet og tilbud for voksne med særlige behov. Serviceniveauet fastlægges og udmøntes gennem kvalitetsstandarder på alle de opgave-områder, Den Socialfaglige Myndighedsfunktion er ansvarlig for. Kvalitetsstandarden for hele voksen- og handicapområdet blev godkendt af et enigt byråd i september 2009.

Dengang blev der også godkendt en kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet.

- Ingen af de standarder er aktuelle længere, siger Lars Schmidt.

- De er heller ikke tilgængelige på kommunens hjemmeside, men til gengæld kan man altså fortsat google dem og finde dem på nettet. Det har skabt tvivl hos borgere i et par tilfælde, og det duer ikke. Derfor er de nu helt officielt annulleret.

Den samlede kvalitetsstandard for voksen- og handicapområdet er afløst af en række kvalitetsstandarder med udgangspunkt i specifikke paragraffer i Lov om Social Service samt på områder, hvor der er krav om, at der skal foreligge en standard og ligeledes på områder, hvor det er vurderet af særlig betydning for sikring af serviceniveau samt styring af området.