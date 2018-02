Se billedserie Faldende medlemstal er en af de fremtidige udfordringer for økonomien i Sorø Golfklub. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Golfklub vil slippe for grundskylden

Sorø - 06. februar 2018 kl. 11:11 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Golfklub har ansøgt Sorø Kommune om at blive fritaget for at betale grundskyld. I 2018 skal golfklubben betale 178.687 kroner i den kommunale ejendomsskat.

Nu håber Sorø Golfklub, at det bliver ændret, når først de fem politikere i kultur- og fritidsudvalget og siden økonomiudvalget og hele byrådet skal tage stilling til spørgsmålet. Det fortæller Carl Henning Johnsen til DAGBLADET og Sjællandske. Han er klubbens formand.

- Der ligger en mulighed for at blive fritaget for grundskyld, som vi ved, at andre golfklubber er blevet. Derfor vil vi også forsøge at gå den vej. Og på den måde kan vi sikre overlevelse på længere sigt, siger Carl Henning Johnsen.

Der er hjemmel i lovgivningen til, at idrætsforeninger kan fritages helt eller delvist for at betale grundskyld. Andre golfklubber er også blevet fritaget, blandt andet Dragør Golfklub i 2015.

Sorø Golfklub skal betale grundskyld, fordi klubben 1. juli 2017 købte golfanlægget af Sorø Golfbane A/S, der var konkurstruet.

Anlægget omfatter et areal på 574.941 kvadratmeter og et relativt stort klubhus i to etager med restaurant og golfshop. Der er ikke et økonomisk problem i golfklubben lige nu, men der ligger nogle økonomiske udfordringer forude.

Der skal blandt andet afsættes midler til at vedligeholde grunden og bygningen, som golfklubben nu ejer. Ændrede strukturer for medlemskontingenterne er også en økonomisk udfordring, ligesom klubben snart skal i gang med at afdrage på Sorø Golfbane A/S' lån efter en periode med afdragsfrihed. Desuden falder antallet af medlemmer, og det er en landsdækkende tendens.

Selvom Sorø Golfklubs indtægter var på 5,8 millioner kroner og resultatet på lidt over 100.000 kroner i regnskabsåret 2016-2017, så er det vigtigt for foreningen at slippe for grundskylden.

- Det betyder da enormt meget, for vi har også udgifter, der nærmer sig indtægterne. Der er både aflønning, vedligeholdelse og drift af banen, siger Carl Henning Johnsen.

Det er byrådets politikere, der skal afgøre sagen i løbet af de kommende par uger.

Politikerne skal både tage stilling til, om Sorø Golfklub skal fritages for at betale grundskyld eller ej, og om det i så fald skal være en hel eller delvis fritagelse. Det er også op til politikerne, om en eventuel fritagelse skal være midlertidig eller varig.

Som om det ikke var nok, så er der en ekstra dimension til spørgsmålet. Sorø Golfklub er nemlig ikke den eneste idrætsforening i kommunen, der betaler grundskyld.

Karsholte Skytteforening, KFUM-Spejderne, Midtsjællands Svæveflyveklub og Sandager Golfklub betaler også en kommunal ejendomsskat - og hvad skal der så ske, hvis golfklubben bliver fritaget?

Hvilken betydning det kan få for de fire andre foreninger er endnu uvist. Det vil være en individuel vurdering, hvis de følger efter golfklubben og ansøger om fritagelse for grundskyld.

Formanden for golfklubben forholder sig ikke til de andre foreninger, men tænker først og fremmest på sin egen klub.

- Vi er nok en af de klubber, der trækker flest gæster til området. Jeg mener, at fritagelsen er en mulighed, og så kan man jo hver især tage stilling til muligheden, siger Carl Henning Johnsen.