Golfbane kan blive landbrugsjord

Byrådet har nu sagt endelig god for, at den private golfbane i Dianalund kan blive omdannet til landbrugsjord.

Beslutningen om at ophæve lokalplanen for området har været ude i høring, og der kom ingen indsigelser. Derfor har politikerne nu sagt endelig god for, at planen kan ophæves, og at jorden kan gå tilbage til at være landbrugsjord.