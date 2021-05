Jørgen Billing fra Ringsted genopliver Sorø Pop Klub med et arrangement i Lynge Forsamlingshus den 15. oktober. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Godt nyt til de festglade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt nyt til de festglade

Sorø - 14. maj 2021 kl. 15:50 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Så er der godt nyt til at alle dem, der holder af liv musik og en sving-om - hvis corona-restriktionerne altså tillader det til oktober.

Jørgen Billing fra Ringsted har gendannet Sorø Pop Klub, og han åbner som arrangør med en fest i Lynge Forsamlingshus den 15. oktober 2021. Her vil der være musik af »Group Busstop« fra Sønderborg og lokale »Spotlights«, og så vil der være mulighed for spisning i forbindelse med arrangementet.

- Jeg er glad for, at det er blevet muligt at gendanne Sorø Pop Klub i Lynge Forsamlingshus. Der vil være plads til 100 i forsamlingshuset, og siden nyheden kom ud, er der allerede solgt tre fjerdedele af billetterne. Så man skal være hurtig, hvis man ønsker at deltage, siger Jørgen Billing.

På hotellet I starten af 1960'erne havde enhver »større by« med respekt for sig selv ét eller flere lokale orkestre, som bød ind med forskellige spillejobs på lokale spillesteder.

- Sorø Teen Club blev dannet i 1962-63, og kort tid efter blev Sorø Pop Klub en realitet. Her var der fester med livemusik på »Suset« - altså Hotel Sorø. Ellers var der livemusik på Sorø Mælkepop eller på Sorø Bystation. Jeg var selv leadsanger på »The Scouts«, og det er jeg i øvrigt stadig, siger Jørgen Billing.

Sorø Pop Klub lukkede i slutningen af 60'erne og blev afløst af Club Rising Sun. Jørgen Billing har selv været en del af pop/rock/beatklubberne, og i 2012 var det 50 år siden, at dén form for musik vandt indpas i Danmark. I den forbindelse gendannede Jørgen Billing »Club Hot Circle« i Ringsted - ligesom han nu gendanner Sorø Pop Klub.

- Allerede for fem år siden ledte jeg efter et sted, hvor man kunne holde sådanne musik- og dansearrangementer, og i et par år var der nogle arrangementer på Hotel Postgaarden. Men stedet lukkede, og så har jeg faktisk ledt med lys og lygte efter et egnet lokale. Det blev Lynge Forsamlingshus, siger Jørgen Billing.

Også til jul Der er, ud over efterårs-arrangementet den 15. oktober, planlagt endnu et jule-arrangement i Sorø Pop Klub den 19. november. Her er »Oldfingers« og Jørgen Billings eget band, »The Scouts«, booket til at få folk på dansegulvet.

- Jeg tror, at vi alle sammen trænger til at komme ud og opleve noget kultur efter lang tid i corona-nedlukning. Desuden håber jeg, at Sorø Pop Klub kan blive genoplivet som før. Når man køber billet til arrangementet, så ligger der et medlemskab i entreprisen, fortæller arrangøren.

Billetter til Sorø Pop Klub kan købes på hjemmesiden www.popklub.dk