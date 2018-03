Se billedserie Britta Kvist fik søde ord med på vejen fra blandt andre Kaja Larsen (der krammer) og Maria Dorph-Petersen samt administrativ medarbejder Dorthe Eichen. Foto: Thomas Olsen

God til helikopter men dårlig til kaffe

Sorø - 21. marts 2018 kl. 06:02 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Britta Kvist har haft sin sidste arbejdsdag på Røde Kors Hjemmet på Kirkevej i Sorø. Hun siger farvel efter 35 år som centerleder.

Bestyrelsen på Røde Kors Hjemmet var faktisk modige, da de for 35 år siden besluttede at ansætte Britta Kvist som leder af stedet. Det mener Ivan Hansen, der er formand for bestyrelsen.

- Du var en purung sygeplejerske på 29 år. Men det var en god beslutning, og den var langtidsholdbar, sagde tidligere borgmester, Ivan Hansen, da der tirsdag eftermiddag var afskedsreception for Britta Kvist.

Hun går på efterløn nu, men snart er hun pensionist. Sidst på året fylder hun 65 år.

Den vellidte centerleder fik masser af positive ord med på vejen fra både Ivan Hansen og fra sit ledelsesteam. De to daglige ledere, Kaja Larsen og Maria Dorph-Petersen, holdt en tale sammen med administrativ leder Dorthe Eichen.

De tre roste Britta Kvist for evnen til at motivere andre til at reflektere.

- Hvis man kommer med en udfordring, har du altid været god til at sige »Har du prøvet at træde et skridt tilbage og se det oppe fra helikopteren?«. Det hjælper faktisk, sagde Kaja Larsen til Britta Kvist. Ny leder på stedet er Katrine Hjort Damkær i spidsen. Hun begynder i sit nye job den 1. april.

