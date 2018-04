Se billedserie Valentina Djurhuus-Andersen har været med siden malerklubben begyndte i januar 2018. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Glade amatør-malere finder inspiration på den gamle gård

Sorø - 26. april 2018 kl. 06:22 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bibs Ørvad synes, hun er enormt heldig.

- Da jeg boede i Greve og var med i en kunstklub, var der ikke et sted til os. Vi endte bagerst i et nybygget plejehjem med mange hvide vægge. Ret kedeligt. Så flyttede jeg til Dianalund, og da jeg ledte efter et sted til en ny kunstklub, fandt jeg Kunstnergården: Jamen, det er jo et guldæg. Jeg er så glad.

Bibs Ørvad elsker at male, og hun elsker især at gøre det sammen med andre. Det er årsagen til, at hun tog initiativ til at samle maler-glade mennesker hver onsdag klokken 10 til 13 på Kunstnergården. Foreløbig er de fem i klubben, men de vil gerne have nogle flere med.

- Det er meget inspirerende at male sammen med andre. Vi giver hinanden konstruktiv respons og udveksler tip om udstillinger og kunstrejser, fortæller Bibs Ørvad.

Kunstnergården, der både fungerer som udstillingssted og som kulturhus med flere forskellige aktiviteter, er et perfekt sted for en malergruppe, mener hun.

- Stedet har sjæl, og det gør en forskel. Her er ro, og her er smukt, siger Bibs Ørvad.

En af dem, som er kommet med i malerklubben, er Mette Skafte Pedersen fra Niløse:

- Min fysioterapeut anbefalede mig at tage det med at male op igen. Jeg er rigtig glad for, at jeg er kommet med, men lige til at starte med, er det da lidt grænseoverskridende. Det er jo ret personligt at male noget, som andre kigger på, siger Mette Skafte Pedersen.

Hvis du vil være med i malergruppen om onsdagen, skal du kontakte Bibs Ørvad på tlf. 51 27 10 05 eller mail bibs@oervad.com

Adressen på Kunstnergården er Kunstnergårdsvej 1, Dianalund.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.