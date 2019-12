Giv et lommetørklæde til ensomheden

- Et af indslagene i eftermiddagens arrangement er, at vi broderer udsagn om ensomhed på lommetørklæder, fortæller Astrid Gjesing og understreger, at man sagtens kan deltage uden at være den store brodøse, som det rent faktisk hedder, når man beskæftiger sig med den slags. Et ord, der må siges at passe ret godt til »Sproghospitalet«, som arrangementet holdes i tilknytning til.

- Men det betyder også, at vi skal have nogle lommetørklæder at brodere på. Da vi holdt et tilsvarende arrangement på Kvindemuseet i Aarhus, fik vi doneret flere hundrede lommetørklæder. Nu er Aarhus en noget større by, men vi håber, at nogle af borgerne i byen har lyst til at give et lommetørklæde eller to til det gode formål - lommetørklæder kan afleveres på Sorø Kunstmuseum, Storgade 9.