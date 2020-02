Se billedserie De frivillige hjælper blandt andet til, når der er besøg af skoler og institutioner på naturcentret. Privatfoto

Giv en hånd med på naturcentret

Sorø - 19. februar 2020

Hver tirsdag formiddag mødes frivillige borgere for at hjælpe til på Kongskilde Naturcenter. Der er brug for flere frivillige, og derfor inviterer naturcentret til åbent hus tirsdag den 3. marts.

Gruppen kalder sig Kongskildes Venner og mødes fast første tirsdag i måneden klokken 9 til 12. Her får de styr på stort og småt, men der er også tid til at hygge sig. Frivilligruppen laver forskellige vedligeholdelsesopgaver og forbereder offentlige arrangementer, og de frivillige bidrager på den måde til, at naturcenteret kan lave formidling for 4000 børn og voksne hvert år.

Der bliver repareret udstyr, skruet, banket og savet, men også opgaver af mere formidlingsmæssig karakter bliver løst. De frivillige kommer også på banen, når naturcenteret holder større arrangementer som »Naturens Dag«, eller når der er besøg af skoleklasser, som skal lære om jagt, fiskeri eller lave billedkunst med naturens materialer.

- Vi har formidling for skoler og institutioner på hverdage og en del offentlige arrangementer i weekenderne, så vi vil meget gerne høre både fra dig, der ikke arbejder i dagtimerne, og fra dig, der gerne vil være med en gang i mellem i weekenden, siger naturvejlederen.

Tirsdag den 3. marts kan man komme og høre mere om arbejdet. Det er klokken 9 til 12 på Skælskørvej 29, 4180 Sorø.

Man kan også kontakte naturvejlederen for at høre mere. Det er via mail på kongskildenaturcenter@gmail.com eller telefon 40 24 79 29.